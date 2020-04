Hace casi tres semanas, me registré en línea, pero un error en mi cuenta de Medismart no me permite ingresar a la página en Internet. Por más que he tenido cinco conversaciones con el personal de servicio al cliente, he enviado capturas de pantalla del error de programación y hasta he comunicado que el problema puede solucionarse en dos minutos, la respuesta siempre es la misma. Me indican que hablaron con un supervisor, que el caso se registró en el departamento correspondiente y que me llamarán.