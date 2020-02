El grano de oro ha dado muchos beneficios no solo a las familias productoras, sino al país en general. La producción y recolección las llevo en mi corazón porque crecí en medio de esa actividad, y desde niño me proporcionó mis primeros ahorros, cuando juntaba los granos que se les caían a los recolectores y me daban diez céntimos por cada cuartillo. Un poco más grandecito, me pagaban cincuenta céntimos al día; cogía café de seis de la mañana a cinco de la tarde, cuando no había recolección en los cafetales de papá.