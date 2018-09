Al caminar por el supermercado me es imposible no observar la cantidad de plástico que hay: los envases de mantequilla, jugo y pastas, más la bolsa para llevar las compras, etc. El cambio climático por la contaminación es una realidad. No mucha gente se da cuenta de que ser consiente con el medio ambiente no es una moda. No se necesita hacer mucho para ayudar. Empecemos por cargar una bolsa reutilizable, una botella de acero inoxidable, un termo para café y decir no al uso de pajillas. El cambio inicia por cada uno de nosotros.