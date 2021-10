Cartas a la columna: Recordatorio innecesario de La Piedad

Soy cliente de funeraria La Piedad, y hace varios años compré dos nichos. Cada año, en el mes de julio, pago por adelantado las cuotas de mantenimiento y ahora, mensualmente, los servicios de apertura. No obstante, me acosan con recordatorios que envían por WhatsApp o me llaman por teléfono para que pague, como si yo no lo hiciera cuando corresponde. El acoso es exagerado.

Óscar Adrián Vega Cordero, Coronado

Billetes nuevos

El cambio de material y otras características de los billetes era muy necesario. Los antiguos eran de algodón, por lo que se rompían con el tiempo, y si se mojaban, se deshacían, causando pérdidas económicas. Los nuevos, en cambio, están hechos de un componente parecido al plástico, lo que evitará que se dañen por acción del agua.

Por otra parte, con respecto a la moneda de 500 colones, en honor a la independencia, pienso que fue un gesto muy grato de parte del BCCR porque, a consecuencia de la covid-19, no pudimos celebrar como de costumbre, pero nada mejor que una moneda para recordarnos lo afortunados que somos por vivir en un país como el nuestro.

Jettfrany A. Tardencilla Chaves, Limón

Opacidad contable

Indignación es lo siento al leer la nota sobre las deudas de Fanal. Toda persona que sepa sumar y restar es capaz de llevar una contabilidad: ingresos menos egresos; debe y haber.

Los contadores no saben cuánto tiene ni cuánto debe. Ni la Contraloría. Los auditores contratados detectaron «falencias de la contabilidad que les dificulta concluir qué está pasando» y los registros no se corresponden con las normas internacionales de información financiera (NIIF). Los contadores de Fanal y el CNP, ¿dónde están? ¿Y la Contraloría? ¿No les da vergüenza ser tan ineptos?

Marjorie González Gómez, Curridabat

Piden puente nuevo para Tortuguero

El puente sobre el río Tortuguero tiene muchos años y ya no es apto para el tránsito vehicular diario. Como es de una sola vía, prácticamente colapsa a ciertas horas. Lo preocupante es que la construcción de uno nuevo con dos vías es promesa durante cada campaña política, pero las administraciones pasan y las obras no comienzan.

Sin embargo, la aprobación del proyecto a través del fondo para el desarrollo regional de Japdeva, que se financia con el canon que paga la empresa APM Terminals, es, como dicen popularmente, «una luz al final del túnel». Esperemos que ahora el plan se concrete, y pronto.

Sebastián Leiva Campos

Pococí

Siembra de árbol en Cartago

Con motivo del bicentenario de nuestra independencia, la Municipalidad de La Unión publicó un libro basado en el centenario del emblemático árbol de cedro dulce que fue plantado en setiembre de 1921.

Un grupo de ciudadanos, liderados por el periodista y educador Manuel Coto Fernández, tuvieron la feliz idea de sembrar un árbol conmemorativo este año. Las páginas del libro nos llevan, con una exquisita narrativa, a vivir los pormenores de la gesta que, como monumento viviente, ha acompañado a las generaciones del cantón y lo seguirá haciendo. Hoy, en la bella calzada del árbol centenario, es posible apreciar, además del bello panorama, la historia de ese valioso legado.

Ricas vivencias nos recuerdan historias del comienzo, crecimiento y desarrollo de esta pujante comunidad que, a la sombra del frondoso cedro, ha sabido honrar las ideas de antepasados visionarios. Plasma el libro, asimismo, una visión futurista y comprometida de los diferentes actores y grupos comunales.

Milton González Castro, Tres Ríos

Aumento abusivo

Desde hace un año, aproximadamente, no podemos usar nuestros vehículos dos días a la semana. Medida que, sin duda, resultó en una disminución significativa de accidentes. El INS, sin embargo, del cual soy cliente libre de accidentes durante muchos años, en mi reciente renovación incrementó en un 10 % la cuota semestral.

Nunca entendí el argumento del INS, que conforme el auto se hace más antiguo (los nuestros tienen cinco años) la probabilidad de accidentes aumenta, y por eso debe subir el precio. Me parece un abuso.

Erwin Eller, San José

Carretera de lastre

La ruta nacional 813, de Matina hacia Cuatro Millas, Limón, se encuentra desde hace mucho tiempo en muy mal estado. Al ser de lastre, en época de lluvias, el deterioro es aún peor y, en época de verano, el polvo afecta a las personas de la comunidad.

Carece en grandes tramos de iluminación, y eso se presta para que los hampones cometan delitos. La Municipalidad de Matina ha hecho esfuerzos para que el Conavi repare la carretera, pero por la investigación en curso por supuesta corrupción, que todos o la mayoría conocemos, tardan muchísimo en resolver de una vez por todas esta situación que no solo nos aqueja a los residentes en Matina, sino también a los de otras localidades.

Julio Ulloa Chaves, Matina