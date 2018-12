Mi tarjeta Centurión de Credomatic me obliga a un consumo mínimo mensual de $500 para no pagar un cargo administrativo. Sin embargo, a pesar de cumplir con esa condición, los dos meses anteriores Credomatic no efectuó el cobro antes de la fecha de corte. Mi contrato dice que estoy obligado a hacer la compra y no a depender de que el comercio haga esa gestión. El Departamento de Atención Preferente me dejó saber que me harán el favor de solicitar un visto bueno con un superior para evitar el cargo. Es el cliente quien debe hacer múltiples gestiones para eliminar un cobro que no procede. Con ellos es siempre el cliente quien lleva las de perder.