He sido clienta del Banco Nacional por muchos años. Sin embargo, rehúsan entregarme los intereses de un título a plazo vencido el 23 de febrero del 2018. Muy ocupada en otras cosas, olvidé retirarlos. Aducen que me avisaron; sin embargo, no fueron capaces de demostrarlo. Me dirigí a la Contraloría de Servicios. A pesar de ser muy amables, me di cuenta de que no resuelven asuntos como el mío.