El que la mayoría posea buen auto indica que no todos tienen necesidad de esos alimentos. Leyendo la nota sobre la existencia en nuestro país de 23.700 hogares en pobreza a los que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) ayuda con ¢50.000 mensuales, pensé en lo injusta que es la vida, pero, para no pecar de malpensado, me consuela la idea de que, posiblemente, muchos de esos padres y madres, a su vez, repartirán esos alimentos a la población pobre del distrito que, todos sabemos, es abundante.