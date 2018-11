Se quiere reformar al Código de Trabajo, pues la opinión pública está en contra de ellas; tienen razón, ellos no se pueden sindicalizarse, al menos no conozco ningún sindicato de una empresa privada. Con ese proyecto le quieren dar un golpe de gracia a un pilar de la democracia. No pueden protestar porque el gobierno, con sus políticos de turno, o las cámaras patronales, no quieren interferencias en “su” democracia, porque si no hay oposición para ellos es la democracia perfecta.