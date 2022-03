Cartas a la columna: Recibe información privada

En diciembre reporté al Banco de Costa Rica (BCR) que transacciones de una tarjeta que no está a mi nombre llegan a mi correo electrónico. No obstante, siguen enviando las notificaciones.

Lo he informado por correo, Facebook, WhatsApp y telefónicamente. Fui a la plataforma del BCR y cambié mi dirección de correo, pero las notificaciones no se detienen, es decir, no realizaron el cambio. Exijo una solución al problema.

María N. Goldoni García, San José

Revisión técnica

Me preocupa que a pocos meses del vencimiento del contrato con la empresa española que lleva a cabo la revisión técnica no tengamos certeza de la continuidad del servicio.

El país no puede quedarse sin tan trascendental inspección. Con los ajustes necesarios que se le pidan a Riteve, sobre todo en relación con los vehículos pesados y autobuses por la contaminación, la empresa debe seguir operando hasta que no exista otra segura y confiable que garantice una experiencia similar.

No podemos caer en la anarquía del pasado, cuando el chequeo estaba en manos de talleres mecánicos que hacían una ligera revisión, hasta amañada, y ponían en peligro la seguridad en las carreteras.

Espero que prime la razón, la lógica y la urgencia de definir cuanto antes la continuidad, y se le dé a Riteve una nueva prórroga para que provea el servicio.

José Rugama Hernández, San José

Agradecimiento

Doy gracias al presidente, Carlos Alvarado Quesada, y a su gabinete por la labor en pro de Costa Rica. Labor cumplida, conciencia tranquila.

A pesar de la pandemia, el bloqueo irracional impuesto por la oposición en la Asamblea Legislativa y otras instituciones, sindicatos, parte de la prensa y los obsoletos mandos medios, su administración será recordada como una de grandes transformaciones.

Rodolfo Alfaro Murillo, Heredia

Cerrar el CNP

Aunque está comprobado que el Consejo Nacional de Producción (CNP) ocasiona graves y enormes pérdidas al Estado, José María Figueres Olsen, siguiendo la misma filosofía del actual gobierno, promete no cerrarlo y mantenerlo como está.

Eso está mal, porque sería continuar con las políticas y acciones estatistas y paternalistas de mantener instituciones que ya cumplieron su ciclo y su misión, y más bien representan un desperdicio de recursos de toda índole para el Estado; un derroche que al final debe sufragar el bolsillo de los costarricenses.

El Estado jamás podrá ajustarse a las exigencias y cambios de los últimos tiempos si lleva sobre sus hombros entidades caducas y anquilosadas.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Control necesario

Me parece excelente que la Comisión de Asuntos Jurídicos haya dictaminado afirmativamente el expediente 22126, propuesto por el diputado Walter Muñoz. Conviene analizar con mayor profundidad los colegios profesionales, porque crean certificaciones paralelas que son discriminatorias.

Se escudan en que protegen a la sociedad, pero en realidad son grupos cerrados que procuran beneficios propios y exigen pagos mensuales incluso a los pensionados.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Mal servicio de Cabletica

Cabletica transmite películas repetidas, elimina programas que valen la pena y coloca otros a su arbitrio. También, interrumpe la transmisión sin avisarnos, cuando estamos viendo un reportaje interesante, lo cual sucede varias veces cada semana.

La empresa no atiende razones cuando uno no paga a tiempo. ¿Por qué cuando nos suspenden el servicio no podemos ver los canales nacionales? Mientras tanto, es como si lloviera en el televisor. Que alguien me saque de la duda.

Carlos Soto Rodríguez, Tibás

Quedarse en el partido

Los diputados no deberían declararse independientes, porque eso significa un cambio para el cual no fueron elegidos. O renuncian o se amoldan a la bancada.

Miguel Bernardo Calvo Solís, Tilarán

Reclamo de título universitario

Mi hija y 31 compañeros terminaron la carrera de Medicina en la Universidad Latina hace tres meses y no han recibido el título. Cartas van y cartas vienen sin respuesta. Prometen una fecha y la incumplen. El retraso la deja en desventaja con respecto a los graduados de las otras universidades.

Luis F. Bruno Guzmán, Alajuela

Cartas por WhatsApp

