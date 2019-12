Este principio de mes hubo otro rebajo, pero el dinero no se acreditó por el cierre de las cuentas. Llamé al banco el lunes y me indicaron que iban a analizar el caso. Volví a llamar y solicité hablar con quien me atendió el lunes, pero tuve que explicar todo de nuevo y no se me dio una solución satisfactoria. Pedí hablar con un supervisor y no fue posible. Lo único que necesito es que no me hagan más rebajos de planes de ahorro ya vencidos.