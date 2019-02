¿Dónde están los ecologistas levantando sus voces en defensa de Crucitas porque no los escucho? No tiene sentido hacerlo porque no hay connotación política para ejercer presión como sí lo hicieron contra la empresa legalmente dueña de la concesión. Ahora, el daño al medioambiente es irreparable, ocasionado por miles de coligalleros. Para los ecologistas no tiene importancia, como tampoco lo tuvo isla Calero, donde la afectación ecológica fue desastrosa, pero, a pesar de que había material político, no era el que les servía a ellos, pues los problemas fueron ocasionados por sus camaradas sandino-comunistas.