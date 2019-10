Tengo seis años de estar afiliado a Coopefyl. Con el paso del tiempo, llegué a sacar cuatro préstamos que me tienen hasta el cuello. Ahora cuando tengo intenciones de salirme y quedarme solo con las deudas, me dicen que, además de cobrarme un 10 % por el retiro del capital social, me van a aumentar un 5 % los intereses. Me parece injusto. En una oportunidad, solicité que me bajaran la tasa de interés, pero por tener un embargo no quisieron y ahora me hacen los aumentos.