“Mares tranquilos nunca hicieron buenos navegantes”. ¿Quién no ha tenido naufragios? El que no naufraga no sabe nada de la vida. No comprende su propia fragilidad ni la humilde valentía de reemprender y recomenzar. Los vientos no siempre son favorables. No todo es brisa, claridad y estabilidad en nuestra existencia. Pero el mar, aun embravecido, permanece fiel y firme como una roca. Espera nuestro regreso también. Somos tiempo. Recordé a mi madre, hermosa y rebelde como la libertad. Uno de sus últimos deseos fue ver el mar. No pude llevarla. Su corazón, de tanto amar, estaba presto a partir.