La corrupción y la mentira han llegado a todos nuestros rincones, a todas nuestras instituciones públicas y no hay político ni religioso que detenga esta avalancha que nos arrastra cada vez con más fuerza hacia la destrucción de la persona íntegra, que no se vende por monedas y dice siempre la verdad, aunque los otros la señalen, para quien la honorabilidad vale más que cualquier título o posición. No sé si alguna vez volveremos a ser los de antes, cuando la palabra valía más que un contrato o una firma. Volvamos a hacer valer nuestra palabra.