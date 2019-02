La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) me cortó el servicio eléctrico porque el BAC no hizo el rebajo automático a mi tarjeta, a pesar de haberme confirmado la inclusión por correo electrónico. Es la segunda vez en dos meses que me suspenden distintos servicios por culpa del Banco. Parece que las confirmaciones enviadas por correo electrónico y SMS no tienen validez.