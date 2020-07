Una institución creada para dar un servicio básico a la población se ha convertido en una entidad que nos desangra poco a poco. Hace un año, Acueductos y Alcantarillados me duplicó el cobro de agua de ¢30.000, que ya era mucho, a ¢60.000. Estando en crisis, me facturaron ¢105.000 de consumo en un apartamento donde habitamos cuatro personas, el uso del agua se efectúa con absoluta conciencia, no hay jardín, el patio es de cemento, no lavamos autos y ni la cadena del baño queremos jalar.