En lo particular, lo que veo, analizo y me explico, es que, en los corredores y oficinas sobresale, por cultura institucional, la irresponsabilidad, el egoísmo, la inequidad, la injusticia y, finalmente, como común denominador de tales conductas, la falta de compasión. Me digo y pregunto, ¿qué sucedería si en los hospitales, las clínicas y las oficinas de salud privadas existiera la cultura de la CCSS?