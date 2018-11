El 20 de octubre compré seis puertas de madera de melina en Maderas Cultivadas de Costa Rica, en Río Segundo de Alajuela. Cuando fui a retirarlas, el lunes 22, las puertas estaban torcidas. Quedaron en gestionar con alguno de sus almacenes el envío del producto en buen estado. Fui por segunda vez y de nuevo las puertas estaban mal. Con dos fletes en falso pagados al transportista, me dirigí de nuevo, el sábado 27, para solicitar la devolución del dinero. La persona que me atendió indicó que el lunes 29 me enviarían el cheque a la oficina, pero sigo a la espera del dinero y, mientras tanto, mi proyecto de construcción está detenido.