Cada vez se ven más a menudo y más grandes los camiones que cruzan los puentes de barrio El Socorro, vía que alivia un porcentaje alto el flujo vehicular por Santo Domingo. Son dos milagrosos puentecitos bailey que si no se protegen del abuso fallarán en cualquier momento. Dos rótulos del MOPT advierten de que no deben usarlos camiones, pero nadie respeta. Además, la superficie de rodamiento se está lavando por una fuga de agua. Ya sabemos cual será el resultado si no se atiende esto de inmediato.