Cartas a la columna: Puente sin baranda

El 10 de noviembre «La Nación», en el artículo sobre el mal estado de los puentes, informó de que hay 20 prioritarios, pero en la lista faltó el de Tibás hacia Santo Domingo, sin cuatro metros de baranda y plagado de huecos.

Acudí a la Municipalidad y me dijeron que el arreglo le corresponde al Conavi, por tratarse de una ruta nacional. Escribí al Ing. Jorge Cardoza y no obtuve respuesta.

La falta de baranda es un peligro para los miles de personas que transitamos diariamente por esa vía. La maleza en la carretera ya cubre la acera y alcanza la calle, lo cual interrumpe el tránsito. ¿Qué esperan las autoridades del Conavi y la Municipalidad de Tibás para resolver ambos problemas?

Rita Roldán Rodríguez, Tibás

Hora de ver resultados

Nuestro bicentenario nos ha llenado de expectativas sobre el resultado de los comicios venideros. La participación de tantos candidatos, lejos de reforzar la democracia, me llena de incertidumbre, porque la oferta no es la esperada. La polarización no augura nada bueno para una exitosa gobernanza.

Aunado a lo anterior, tenemos los lamentables acontecimientos que depara la errática Asamblea Legislativa, donde se imponen el berrinche, las visitas cuestionables, el rechazo a medidas sanitarias y los juegos infantiles.

Nubla aún más el panorama la temida influencia del narco en los poderes del Estado y la exacerbada desconfianza de una parte del electorado, dados los últimos acontecimientos. Más que nunca nuestro voto debe pensarse bien y los elegidos deben dar la cara a un ciudadano ávido de buena representación. Los cantos de sirena fueron buenos para la mitología, hoy exigimos resultados.

Las instituciones están secuestradas por jerarcas blandengues y sindicatos oportunistas. Se impone un cambio: cirugía mayor o el despeñadero.

Milton González Castro, Tres Ríos

Reclamo salarial

El 9 de noviembre del 2016 presenté al despacho del ministro de Obras Públicas y Transportes un reclamo administrativo, amparado en una sentencia judicial a mi favor por diferencias en el pago del salario.

De acuerdo con la Dirección Jurídica, para elaborar la propuesta de resolución, que debe ser firmada por el ministro, requieren un informe sobre los cálculos salariales, entre otros datos, que debe proporcionarles el Departamento de Gestión de Servicios del Personal.

En reiteradas ocasiones, he solicitado al MOPT emitir la resolución y sigo esperando, aunque se le dio un plazo para hacerlo.

Max A. Lobo Hernández, San José

Sustracción de droga

Uno, con horror, descubre que la telenovela en un hospital sigue y sigue. A la larga se vuelven cómplices los que actúan con el criterio de lástima por un pobrecito que, por muy ladrón y no de poca cosa, se mantiene impune. Cabe pensar en una forma de complicidad.

También se visualiza cada vez más que la gente ya no lee libros como la novela «Madame Bovary», publicada hace 165 años por el magistral Flaubert, que sigue advirtiendo contra el hurto criminal de tales drogas.

Víctor Valembois, San Pedro

Más para Japdeva

Qué defienden los diputados que votaron a favor de un nuevo plan de rescate para Japdeva, cuando ya había sido aprobado otro, y muy grande. Está claro que este tampoco resolverá nada y el país seguirá endeudándose.

Cuáles son los objetivos detrás de todo esto. Creo que debemos exigir a los diputados una explicación clara al respecto. También los medios deberían ahondar en el asunto para sacar todo a la luz pública, como han hecho en otros casos, para informar bien a los costarricenses.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Falta de autoridad

La corrupción está carcomiendo las entrañas de la patria y no hacemos nada. El Conavi, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Acueductos y Alcantarillados, y a ahora las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, que han permitido el menoscabo al patrimonio en cuestionables compras de mascarilla y guantes para personal médico.

El abogado renuncia porque no le dan almuerzo. Causal de despido sin responsabilidad patronal. Ahora, un enfermero se suple de la droga o la trafica, y nada pasa. ¿Por qué no lo detienen? Ni un día se le ha rebajado y tampoco se le ha cobrado el monto de los sustraído.

Dan ganas de llorar al enterarse de la falta de autoridad de los funcionarios.

Marjorie González Gómez, Curridabat