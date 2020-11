En ningún momento solicité ese beneficio y, cuando intenté seguir pagando, ellos mismos me aconsejaron no hacerlo. Al terminarse el periodo de gracia y reanudarse los pagos, me he visto en múltiples situaciones incómodas debido a que la plataforma, primero, no funcionaba y, después, pretendieron cobrarme de golpe los seguros. Todo eso se suma a que es prácticamente imposible hablar por teléfono con alguien, porque no pasan llamadas a otros departamentos o hay que esperar a que alguien más se comunique con uno.