Cerraron la carretera de Circunvalación en protesta por la falta de agua y así la mantuvieron cuanto quisieron. La ruta 1, aunque importantísima, igual, estuvo cerrada cuatro horas y los policías no hicieron nada. En la ruta 27, como es concesionada, las autoridades no tardaron ni 15 minutos en despejarla. ¿Por qué una sí y otras no?