El 7 de julio se publicó una carta en esta sección en la cual expuse que Kölbi incluyó en mi recibo telefónico un cargo por 11 mensajes del portal deportivo KO, al cual nunca me he suscrito. Al día siguiente, me llamaron para disculparse y me prometieron que en el recibo siguiente se haría el rebajo de la suma pagada. Sin embargo, me llegó el nuevo recibo y no solo no me rebajaron el monto de más, sino que me cobran otros seis mensajes del mismo proveedor.