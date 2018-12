El 10 de diciembre fui a efectuar un transferencia Sinpe en el Banco Nacional, del cual soy cliente hace muchos años, y me cobraron $10 de comisión. La transacción se llevó a cabo, pero el mismo día me llamaron del Banco porque hubo un error de conexión entre entidades y la transferencia no se efectuó. Debía hacerla de nuevo. Fui al Banco y me están cobrando otra vez los $10 de comisión, como si tuviera la culpa del problema de la primera vez. De acuerdo con el agente, no es culpa de ellos. Es decir, si el problema se da diez veces más, 10 veces más me cobrarían.