Además, compré un plan móvil con especificaciones claras para mi empresa. Cuando llegó el primer recibo, el monto superaba con creces lo acordado. Luego de dos horas en la sucursal de Escazú, no recibí el trato que merecen los abonados. He invertido tiempo y dinero; he perdido clientes. En más de seis semanas, ninguno de los dos servicios se me ha brindado satisfactoriamente.