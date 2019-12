Yo tuve que aprenderlo, igual que los buenos días. Ahora lo hago con plena consciencia, y con todos los extraños que encuentro. Un 99 % de ellos me responden lo mismo, aunque algunos se sorprenden porque no me conocen. Soy consciente de que tal vez no lo merecen, pero como seres humanos un deseo espiritual les hace bien, aun viniendo de un extraño. Así que a todos: ¡Feliz Navidad!