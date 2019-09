He optado por los servicios telefónicos del ICE durante 25 años. Sin embargo, hace unos dos años el rendimiento empezó a decaer, debo tener unos 20 reportes entre todos mis teléfonos. Los he hecho por vía telefónica; también, he ido a la oficina en Liberia centro, donde una señora muy amable me atiende y sabe a qué llego. Llamé a la Contraloría de Servicios y confirmaron que tengo un caso abierto y por eso no aceptan más reportes.