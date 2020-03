Más aún, cuentan con resistencia, más que agradecimiento de las personas a quienes han servido o servirán. No se rinden, no claudican. Su cuerpo y su mente afrontan largas jornadas de trabajo. Pues yo, como miembro de la sociedad, me pongo de pie, me quito el sombrero y les brindo un inmenso y sonoro aplauso. Porque, sencillamente, van más allá de un salario. Se llama amor. Amor a su profesión y amor al prójimo.