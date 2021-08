Cartas a la columna: Privilegio deportivo

El miércoles 4 de agosto, a las 6 p. m., enfrente de la entrada principal del hotel Irazú, había tres oficiales de tránsito, una patrulla del Ministerio de Seguridad Pública y, por lo menos, ocho oficiales resguardando a los jugadores y otros miembros de la Liga Deportiva Alajuelense.

Como ciudadano, reprocho y me causan enojo este tipo de privilegios, pagados con impuestos de los costarricenses. Estando el país en crisis fiscal, imponiendo cada vez más tributos al pueblo y con actos de corrupción multimillonarios, me resultan indignantes las prebendas de esta naturaleza.

Una entidad que, con bombos y platillos, informa de que desea construir un nuevo estadio —cuyo costo se estima en $30 millones— tiene medios para cubrir vigilancia privada. Las autoridades, además, detienen, momentáneamente, el tránsito en una de las carreteras de mayor circulación, como la autopista General Cañas, para que el bus pase sin dificultad.

¿Cuáles son las razones por las cuales los cuerpos policiales brindaron ese servicio gratis, mientras la delincuencia hace de las suyas, un oficial de tránsito después de una colisión tarda horas en llegar o nunca aparece o se congestionan las calles a cualquier hora del día y nadie regula el paso? No pongan de pretexto la violencia de las barras, porque nadie asiste al estadio.

Alejandro Salas Quesada, San José

Robo de cable

Los vecinos de San Miguel de Turrúcares nos quedamos sin servicio de telefonía e Internet a causa del robo de cable telefónico. No abundaré en la necesidad de comunicación para los abonados, pero el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) debería hacer un mayor esfuerzo para evitar el problema. Por lo menos, debería notificar a los afectados las causas de la interrupción del servicio e indicar el tiempo aproximado de restablecimiento. Asimismo, si no hay servicios, debería suspender automáticamente el cobro.

Entiendo que el ICE tiene una sección de investigación y control para evitar el robo de cable, pero las quejas son tan frecuentes que es tiempo de cambiar la estrategia. Si son tantos los millones de colones que se pierden, saldría más barato pagar vigilantes en cada fundición, pues ese es el destino que tienen los materiales sustraídos. Los funcionarios encargados tienen un horario diurno, lo cual es un sinsentido; es como cazar murciélagos a plena luz del día. Podría contratarse a empresas privadas que localicen a los ladrones y, finalmente, también debieran involucrar a la población afectada.

Orlando Morales Matamoros, Turrúcares

Hecha la ley...

Aunque la iniciativa de un impuesto para ayudar a quienes pierden sus casas en un incendio, que propone Mario Valverde Montoya en su carta intitulada «Nuevo impuesto», suena muy encomiable, lamentablemente, muchos solo buscan sacar provecho a como dé lugar. Imagino a más de uno prendiendo fuego a la casa para beneficiarse del fideicomiso y construir una nueva.

Sylvia Elena Vargas Vega, San José

Cuenta en cero

Me comuniqué con el BAC San José para solicitar que, con el fin de cubrir el préstamo que tengo con ellos, no me descontaran el monto por incapacidad que me deposita la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), dado que es lo único con que cuento económicamente para subsistir.

Me dijeron que iban a analizarlo y que me enviarían la respuesta por correo electrónico; sin embargo, no la he recibido. Apenas la CCSS me depositó, me dejaron la cuenta en cero.

Betty Berrio Marsiglia, Desamparados

Colaboración

Dijo Darwin, con gran visión: «Son aquellos que aprenden a colaborar y a improvisar los que tendrán mayores posibilidad de prevalecer». Hoy parece una verdad eterna que se ajusta a la necesidad que genera esta nueva realidad en todos los sentidos y sectores.

Colaborar entre familias, entre empresas, entre colegas y partidarios, improvisar nuevas fórmulas que aún no han sido escritas. Crear lo nuevo para un nuevo bienestar de la gente.

Apartarse del egoísmo y el egocentrismo para creer otra vez en nuestra sociedad, en la política y la tan preciada democracia, sin excesos y sin abusos que la distorsionen en beneficio de unos pocos.

Gustavo Halsband Leverato, San José