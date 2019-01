Puede que el presidente de la ANDE, Gilberto Cascante, con su frase “un niño no se va a morir por no recibir educación” pretendió ingresar en el repertorio de las frases célebres pronunciadas por educadores en Costa Rica, el país con más maestros que soldados. En efecto, su frase marca un hito, un antes y un después; nos advierte que si el magisterio piensa así, el interés superior del niño a la educación no es prioridad.