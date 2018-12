La anarquía de los conductores demostrada por los varios golpes contra las agujas en los pasos del tren demuestra que estas no serán suficiente. En Facebook, sugerí colocar durmientes a ambos lados de los cruces para detener los vehículos, pero un funcionario respondió que eso es imposible. Lo anterior refuerza la propuesta de Otto Guevara de concesionar las líneas de metro y monorriel para la Gran Área Metropolitana (GAM) y conectarlos con ciudades fuera de ella. El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) no es un productor de trenes. Como dijo Guevara años atrás, el gobierno no debe perder tiempo para concesionar el diseño, construcción y operación de líneas nuevas.