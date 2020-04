No obstante, últimamente, he considerado que semejante pretensión es poco realista, por lo menos a corto y mediano plazo. Tendremos que conformarnos con mucho menos: una reducción paulatina de la planilla y algunos ajustes. Yo me daría por satisfecho, por ejemplo, si las instituciones, sin excepción alguna y de una vez por todas, se sometieran al capítulo sobre el empleo público contenido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Eso constituye una expectativa realista que, de materializarse, sería una excelente noticia, particularmente en este momento de tanto apuro fiscal.