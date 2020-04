No malinterpreten mis reflexiones. No es un momento triste. Es un momento en el que tengo que entrenar mi ojo para ver el corazón y el alma de mis alumnos a través de ese agujero. Cambió el contexto, pero ellos son los mismos y yo, también. Como maestra, le pido a Dios que me ayude a ver más allá de una aplicación, una pantalla y un trabajito planeado.