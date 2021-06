Tiene razón Elián Villegas cuando dice que Hacienda quiere evitar la evasión fiscal cometida cuando las transferencias se efectúan a través de Sinpe Móvil. En dos negocios en donde compré recientemente, me explicaron que si les pagaba por esa vía no me daban factura, por tanto, no me cobrarían el impuesto sobre el valor agregado (IVA).