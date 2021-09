Cartas a la columna: ¿Precios bajos?

Una cadena de supermercados local, cuyo eslogan dice ser “el de los precios bajos”, sube y baja los precios a su antojo. Si la devaluación llevara ese ritmo, muchos seríamos millonarios. Si es fin de mes, suben los precios y una semana después los bajan. Si es quincena, los vuelven a subir y una semana después, los vuelven a bajar.

Pareciera que estamos en un juego de ajedrez-económico que consiste en poner en jaque a nuestros bolsillos, en un sube y baja constante. ¿El Ministerio de Economía conocerá sobre esta práctica de “precios bajos” o será una nueva modalidad lesiva para nuestros ingresos?

Pedro Rafael Gutiérrez Doña

San Isidro, Heredia

Molestia con Scotiabank

Quisiera compartir mi molestia con el banco Scotiabank. Hice la cancelación de la deuda de un vehículo en leasing desde inicios de setiembre y todavía no han querido darme una fecha para firmar el traspaso. Se envió toda la información solicitada, esperando los días hábiles indicados y, aun así, solo dicen que el caso está en revisión. Al ser un banco privado no tienen políticas claras y la información que comparten no es transparente.

Johanna Vega Zúñiga

Hatillo, San José

Pesca de camarón

La prohibición para seguir investigando sobre nuevas técnicas de pesca del camarón es escandalosa. Pero ni aun así, los diputados se percataron de lo que determinaba la ley vetada por el presidente Alvarado, y que ellos mismos archivaron. Nuevamente las paradojas dominan las decisiones políticas poco pensadas. El próximo presidente deberá corregir lo actuado, propiciando una ley que permita lograr la sostenibilidad de esa pesquería y que corrija la injusticia cometida.

Freddy Pacheco León

Heredia

Acuerdo de Escazú

El próximo 27 de setiembre se cumplirán tres años de la firma por parte de Costa Rica del Acuerdo de Escazú. A tres años de aquella magnífica ceremonia, podríamos preguntarnos si para esta venidera fecha, que coincide con las celebraciones del bicentenario, Costa Rica podría anunciarle a la comunidad internacional alguna iniciativa decorosa relacionada con ese acuerdo.

Este innovador tratado regional que busca proteger a quienes defienden el ambiente, entró en vigor el pasado 22 de abril, con 12 estados parte, entre los cuales se encuentra Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Panamá y Uruguay.

Sus economías no han sufrido todas las cosas tan extrañas que se han oído decir en Costa Rica, para justificar la férrea oposición a ese acuerdo, por parte de unas cuantas cámaras empresariales y sus fichas políticas.

Nicolas Boeglin

Santo Domingo, Heredia

Construcciones en peligro

Muchas construcciones están en peligro de destrucción, pues se levantaron cerca de barrancos o a la orilla de algún río. Las municipalidades tienen un alto nivel de responsabilidad por no impedir, la forma clandestina como se construyen muchas de ellas, sin permisos de ingeniería y sin estudios de suelos.

Muchas urbanizaciones se aprueban y años después, con las lluvias y el deslave, se caen o se agrietan. Me pregunto, ¿quién podría controlar a las municipalidades para que su criterio político no destruya los sueños de los ciudadanos y paren a los irresponsables que construyen a escondidas del orden?

Mario Valverde Montoya

Montes de Oca, San José

Derecho de respuesta

Lamentamos enormemente lo expuesto en la carta del domingo 12 de setiembre del 2021. De forma inmediata procedimos a comunicarnos con la señora Cecilia Esquivel Jiménez y nos encontramos investigando el caso con nuestro compromiso de siempre, de mejora y calidad, hacia nuestros clientes.

Contraloría de Servicios

Sedes Hospital Metropolitano