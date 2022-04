Cartas a la columna: Precio exagerado

Me parece que la exposición sobre el arte de Vincent van Gogh es para ciertas personas. No imagino a un joven pagando entre ¢17.000 y ¢20.500 por una entrada, y los adultos mayores lo pensaremos, me parece un precio exagerado. Lástima, porque es uno de mis artistas preferidos.

Aracelly Castro Rojas, Moravia

Decisión acertada

La decisión de no celebrar la ceremonia de traspaso de poderes en el Estadio Nacional es prueba de que el nuevo mandatario, Rodrigo Chaves, se ha tomado en serio la austeridad y modestia republicanas, ya que esa conducta es la más categórica demostración de no incurrir en gastos ostentosos y sin beneficio alguno.

Además, como informó La Nación, también se evidencia que el presidente electo sabe escuchar, y que oye opiniones cuando son juiciosas y obvias, pues tuvo en cuenta a la diputada de su partido Pilar Cisneros Gallo.

Gracias, doña Pilar, por su aporte positivo en pro del interés público y el bien común. Espero la seguidilla de aciertos como este, que dejan en claro el talante del nuevo gobierno y su equipo de colaboradores.

Camilo Cifuentes Correa, San José

Llamadas todo el día

Hará un año puse una denuncia por las llamadas a mi casa que hacen los clientes de Scotiabank. El teléfono suena durante el día y la madrugada. Estamos cansados de decir que el número no le pertenece al Banco, que verifiquen el número.

Algunas personas muy mal educadas nos insultan, como si nosotros tuviéramos la culpa. No vamos a cambiar el número telefónico que hemos tenido durante 30 años por un error en la información del Banco a sus clientes. Hemos dejado el teléfono descolgado durante varias horas y tan pronto volvemos a colgar alguien llama y nos dice que ya era hora de que atendiéramos.

No es posible que nos despierten a las 3 a. m. para reportar el robo de una tarjeta. Informen a sus clientes cuál es el número correcto.

María Elena Lizano Silva, Curridabat

Contraste entre rotondas

Los trabajos en la rotonda de la bandera avanzan a buen ritmo. Seguramente, el gobierno quiere entregar la obra antes de que la nueva administración asuma el poder.

Los operarios afinan los últimos detalles; sin embargo, a muy poca distancia, la rotonda de las Garantías Sociales, en Zapote, expone otra realidad: muros sucios, el monumento descuidado, grafitis en el paso rápido y en la parte superior parece que el verano hubiera azotado con fuerza, o no regaron ni una sola vez los jardines, lo que favorece el crecimiento del monte y la mala hierba.

El zacate está seco, no hay belleza natural, pero sí basura. Ojalá el gobierno saliente tome cartas en el asunto y dé mantenimiento a la obra.

Christian Villaplana Garita, San José

Conape responde

En relación con la carta a la columna del 19 de abril del 2022, titulada “Conape frustra un sueño”, aclaramos que la solicitud de préstamo aún se mantiene en etapa de análisis, por tanto, no ha sido denegado.

Por tratarse de un préstamo cuya procedencia son fondos públicos, la entidad debe garantizar el debido uso, basada en criterios mínimos de riesgo crediticio establecidos en su reglamento.

En el caso en mención, una vez revisada la garantía propuesta, se detectó que el fiador no cumple un requisito como trabajador independiente, ya que la persona manifiesta percibir ingresos, pero no ha presentado declaraciones de renta desde el 2017.

Como parte del análisis, se revisó si el estudiante califica para ser beneficiario del Fondo de Avales, creado para ayudar a personas que no pueden aportar garantías, pero tampoco califica. Estamos analizando nuevas opciones dentro de la normativa. en este caso.

Leonel Acuña Morales, secretario ejecutivo a.i. de Conape

Duplicado de licencia

Debido a la sustracción de mi licencia, solicité un duplicado. En las agencias del BCR solo había espacio después de los próximos 22 días y en otras agencias del mismo Banco, hasta julio.

Por casualidad, encontré campo para el 4 de mayo, y cobran ¢7.000. Me pregunto cómo hará alguien que trabaje de chofer, o deba usar su vehículo para ir al trabajo, en casos así.

En un trámite para reponer mi cédula de identidad, solo tardaron 40 minutos y no pagué nada. El Cosevi y el gobierno deben poner coto a lo lentos y retrógrados que son los trámites de licencia tanto en el BCR como en el Cosevi.

Félix Salas Castro, Desamparados

