No se vale que quieran ahora, como decían nuestros abuelos, zafar el lomo, sabiendo que de no tomarse las medidas el costo será más catastrófico para el país porque el tipo de cambio del dólar podría dispararse a más de ¢1.000. Eso tendrá un impacto más fuerte que todos los impuestos juntos. Es momento para hablar al pueblo con la verdad, no con posturas demagógicas. Ya nadie engaña a nadie.