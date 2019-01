Cuando llamé en diciembre para ver si ya habían aplicado la póliza, me respondieron que no debí pagar diciembre porque estaba cubierto por el seguro y el remanente era noviembre. Envié la queja a la Contraloría de Servicios el 20 de diciembre para conseguir el reembolso de la cuota que no debí pagar, pero aún no me dan respuesta. Además, en casi dos meses no he recibido el dinero por desempleo.