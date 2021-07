Cartas a la columna: Popular duplicó préstamos

Mi caso es de terror. Cuando se inició la pandemia me suspendieron el salario, por lo que recurrí al auxilio ofrecido por el Banco Popular durante seis meses para prorrogar dos préstamos: uno en dólares y otro en colones.

Antes de vencer el plazo de la ampliación, fui despedida con responsabilidad patronal, por lo que quise utilizar mi póliza de desempleo. El asunto se complicó, pues para el auxilio crearon dos préstamos extras y mi póliza no los cubre, ya que no cuento con más de dos meses . ¿En qué momento dos préstamos se convierten en cuatro? No tiene lógica ni es arreglo de ninguna especie.

Les aclaré que los créditos originales tienen mucho tiempo de haber sido aprobados y en el caso de que sean «nuevos» estos no superan los dos meses. Durante varios meses envié correos electrónicos a los cuales nunca dieron respuesta. Mis llamadas no fueron atendidas y las visitas al Banco Popular de Curridabat no sirvieron para hallar una solución. Debido a estos enredos internos, pasaron el caso a cobro judicial. Es ilegal y exijo una solución. Mi récord crediticio puede quedar manchado y nadie dentro de la entidad me da una luz para solventar esta situación.

Carolina Navarro Jiménez, Curridabat

Actitud de la Asamblea

Se rasgaron las vestiduras, gritaron el terrible error del presidente, Carlos Alvarado, y su gabinete al nombrar a Ottón Solís representante ante la OCDE. Paralizaron la labor legislativa, estuvieron dispuestos a que el préstamo del FMI se perdiera, a que el país y los más necesitados se hundieran en más pobreza, y todo por el nombramiento de Ottón Solís. Como si a la gente trabajadora y luchadora le importara quien se sienta en la silla de la OCDE. Le importa a la élite y a los enemigos políticos, a nadie más. Muy bien saben los legisladores que Ottón habría sido un excelente representante.

Preparación, conocimiento y experiencia le sobran. Pero a los políticos ambiciosos y envidiosos, el nombramiento no los dejaba dormir. Prefirieron no cumplir con sus deberes para montar un espectáculo vergonzoso.

Con su renuncia, Ottón le da una lección al país de lo que un político con dignidad debe hacer: poner el bienestar de Costa Rica por encima de la ambición política. Él puede caminar con la frente en alto, pues la historia lo absolverá de todo error y su paso por la política deja un legado que futuras generaciones admirarán y honrarán.

Anayansi Lizano Mora, Escazú

Los dioses de Hatillo

Si antropólogos extraterrestres vinieran a Costa Rica y pasarán tiempo estudiando nuestra sociedad, llegarían a la conclusión de que los semáforos de Hatillo son la mejor deidad del país. En un tiempo en que el país ha destrozado muchos templos y creado otros, los tres templos de Hatillo se vuelven más y más centrales en la vida religiosa del costarricense.

Lo deducirían, dado que cada día, desde tiempos inmemoriales, decenas de miles de costarricenses visitan Hatillo e invierten la mayor parte de una hora quemando un preciado líquido, gasolina y diésel, en el altar de los dioses hatillenses.

Los dioses de Hatillo son de los últimos que se concentran en el círculo religioso alrededor de la capital, que los locales llaman la Circunvalación. Previamente, los antropólogos notaron cómo la rotación alrededor de figuras religiosas dejó de estar de moda en Costa Rica y en las últimas décadas los costarricenses destrozaron estos templos. Otros se abrieron en dirección a la costa Pacífica. No obstante, los tres templos en los cruces de Hatillo siguen contando con la fe de los costarricenses y cada día más y más ciudadanos pasan a ofrendar su tiempo y gasolina.

José P. Arrieta Navarro, Alemania

Pedir cuentas

¡Qué clase de Ministerio de Educación tenemos que ha alcahueteado el gasto de ¢8.000 millones para la compra de 44 terrenos que no usará, aunque la ministra sabe que tiene en este momento 701 escuelas y colegios con órdenes sanitarias y muy probablemente la lista vaya en aumento!

Un ejemplo claro y vergonzoso es la escuela Cecilio Lindo Morales de Juan Viñas, que no obstante haber sido declarada patrimonio nacional está prácticamente cayéndose.

Vanagloriémonos de nuestra educación, pero con escuelas dignas, y con todo derecho exijamos al presidente pedir cuentas a su ministra sobre esas compras y el abandono de infraestructuras. Solo con presidentes que no hagan la vista gorda a las irregularidades de sus subalternos evitaremos más cochinillas.

Amalia Montero Mejía, San José

Vacunados

Soy adulto del grupo 5 sin factores de riesgos y, junto con mi hermana Yamileth, el 16 de julio fui a vacunarme al Área de Salud de San Isidro de Heredia. Había una gran fila, pero muy ordenada, y con agilidad el trámite transcurrió rápido y sin problemas. Gracias a los funcionarios que están dando alma, vida y corazón por nuestro pueblo. Sigan así, los felicito.

Percy Piedra Alfaro, San Isidro de Heredia