Amelia es una persona que conoce de fútbol, estudiosa, humilde y trabajadora. Ella es parte del equipo de la Federación Costarricense de Fútbol. En estos momentos, cuando se busca un entrenador caro (no sé si bueno), y se formó una comisión para esto, ¿por qué no pensar en ella como la entrenadora de la Selección mayor o, al menos, tomarla en cuenta? Si la eligen, que sea con todo lo que se merece: salario, respeto, toma independiente de decisiones, etc. ¿Cuáles requisitos no cumpliría para no ser entrenadora de la Selección Nacional de Fútbol masculino?