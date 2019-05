Estuve incapacitada dos meses por un accidente que sufrí, y no pudieron hacer el pago mensual a Coopecaja, que me rebajan de la planilla. Al regresar, me di cuenta de que tampoco me depositaron los excedentes que me correspondían y sin ninguna consideración me dejaron sin salario la quincena siguiente porque debían cobrar los dos meses no pagados cuando correspondía.