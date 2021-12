Cartas a la columna: Plazo desproporcionado del BAC

He sido cliente del BAC San José durante muchos años, y el 1.° de noviembre intenté retirar dinero de un cajero del Scotiabank ubicado en el Más x Menos de San Pablo de Heredia.

Sin embargo, la máquina no expidió el dinero. Ese mismo día reclamé al BAC y la respuesta fue que la gestión de devolución puede durar entre 45 y 120 días naturales. Es increíble que con la tecnología con que cuentan tarden ese tiempo.

Carlos González Fernández, San José

Trámite imposible

La Cruz Roja tiene un proyecto para generar ingresos en Caldera. Con el propósito de depositar en el banco más cercano los ingresos producto de la actividad, acudimos a Davivienda. Lamentablemente, ha sido difícil concretar el trámite porque nos piden llamar a una sucursal y llamamos hasta el cansancio sin respuesta.

Ricardo González Gómez, Heredia

Cuotas retenidas

El 26 de octubre presenté y me fue recibido un recurso de amparo porque el Ministerio de Hacienda retiene mis cuotas rebajadas en años anteriores a la reforma de la ley de pensiones. No he recibido ninguna comunicación para saber si fue admitido.

No sé qué hacer, ya que, si no obtengo respuesta, el Ministerio de Hacienda seguirá teniendo en sus arcas un dinero que no le pertenece y que a mí me hace mucha falta.

Olman Paut Mora, Alajuela

Movistar desconoce saldo a favor

Poseo una línea prepago de Movistar desde hace varios años. Sin previo aviso, la empresa desactivó la línea en noviembre y se quedó con el saldo que tenía en ella, unos ¢11.000.

Movistar alega que no hice ninguna recarga en un período de cuatro meses, lo que les permitiría desconectar la línea, pero no es cierto: hice una recarga el 7 de agosto y lo he acreditado con la correspondiente factura.

Aun así, manifiestan que en sus sistemas no les consta la recarga y se niegan a devolverme mi dinero. Me parece inaudito, y la decisión arbitraria me genera impotencia, frustración e indefensión.

Francisco Rodríguez González, España

Incesantes llamadas de Instacredit

De la empresa financiera Instacredit me llaman casi todos los días para preguntar por una persona con la que no estoy en contacto. Les he indicado en cientos de oportunidades que eliminen mi número de teléfono porque nunca he autorizado que me llamen; sin embargo, continúan llamando día tras día, al punto que ya no hablan. Es suficiente.

Carolina Chavarría Solís, San Sebastián

Melodía comercial

¿Qué es un jingle? No es una canción con ocurrencias, sino una melodía con fines comerciales y objetivos concretos, pegajosa y con una métrica tal que penetra armónicamente en la memoria.

Es la más exitosa herramienta que ha tenido la publicidad en todos los tiempos para alegrar al consumidor y acercarlo estrechamente al producto o servicio anunciados. Es recomendable que un buen músico y su inspiración estén detrás de su ejecución, aunque el autor intelectual debe ser el estratega o creativo. Nada será un verdadero éxito si no es planeado con cuidado, amor y trabajo.

Gustavo Halsband Leverato, San José

Recursos para la CCSS

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está urgida de recursos nuevos para brindar servicios. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solamente con las cotizaciones no podrá salir adelante en momentos en que, por causas demográficas, la demanda de los habitantes por servicios de salud es ya crítica.

En la explotación de tres toneladas anuales de oro en Crucitas, según lo planeaba la empresa Industrias Infinito, está la respuesta a esa necesidad. Cerca de ¢100.000 millones anuales están a disposición de la CCSS en un área menor al parque de la Sabana. Así como costarricenses visionarios crearon el magnífico Hospital Nacional de Niños como respuesta a la creciente demanda que determinaba la alta tasa de natalidad que nos caracterizaba, la tarea ha de enfocarse hoy en los adultos mayores, también, por consecuencias demográficas, y para ello sería el hospital del oro.

Freddy Pacheco León, Heredia