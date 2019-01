El antojo de comprar tres almuerzos en un reconocido restaurante de pollo para llevar a casa implica terminar con tres recipientes de plástico grandes, tres medianos y cuatro pequeños. Todos con tapa. Desayunar en un conocido restaurante de comida rápida implica llevar a la mesa un recipiente plástico con tapa, solo para dar unos pocos pasos dentro del mismo local. ¿Por qué no utilizan recipientes de cartón como lo han hecho los restaurantes chinos en Estados Unidos durante muchos años? Tiene que haber materiales biodegradables que no sean plástico o estereofón. No basta con eliminar tapas de vasos y pajillas. Hay que hacer más por el medio ambiente.