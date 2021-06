Me sorprenden las declaraciones de la fiscala general, Emilia Navas, de que no tuvo conocimiento del caso cochinilla hasta el mismo día de los allanamientos. Me cuesta entender que en todo este proceso de investigación preparatoria del Ministerio Público, donde ella es la jerarca, se llevara a cabo la investigación sin su conocimiento. Si esto funciona así, me resulta claro que la cartera de clientes del marido es una limitante para un puesto como el de ella, que merece ser de absoluta independencia.