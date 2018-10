Compramos una plancha en el Grupo Monge, la cual resultó defectuosa, solo a veces encendía, y cuando lo hacía no calentaba. El aparato ha estado dos veces en el taller; la primera por casi un mes. ¿Por qué debemos tener un producto reparado cuando pagamos por uno nuevo? ¿Por qué si un producto tan simple no sirve debe ir al taller dos veces? Si yo hubiera querido una plancha reparada, habría enviado al taller la vieja; no obstante, estos objetos son casi desechables.