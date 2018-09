Deben entender los huelguistas que, de no existir una solución fiscal inmediata, la próxima salida a las calles la tendrán que hacer para defender, no los privilegios actuales, sino sus salarios y hasta sus puestos. Es importante, además, que valoren, que la verdadera clase trabajadora, los que nos mantenemos laborando, seremos las primeras víctimas de un colapso de la economía. ¿Cuál parte de la crisis fiscal no han entendido?