Cartas a la columna: Pido silencio

Me parece una falta de respeto el perifoneo todos los domingos en el parque ubicado contiguo al Hospital San Juan de Dios. Los pacientes merecen respeto y silencio. Solicito a las autoridades hacer algo al respecto.

Jéssica Navarro González, Cartago

TSE responde

En respuesta a la carta publicada el 20 de abril, de Fernando Cordero Alvarado, aclaramos que el abstencionismo es un fenómeno multicausal, que no puede atribuirse a un solo motivo. En unos meses tendremos estudios científicos que expliquen rigurosamente las diferentes causas y su peso relativo en las elecciones del 2022, más allá de las hipótesis y especulaciones que en este momento se puedan formular.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) llevó a cabo una intensa campaña de llamado al voto como la llave democrática para abrir nuevas puertas y oportunidades. El TSE es reconocido en el mundo como uno de los organismos electorales más avanzados en facilitar la participación política mediante la apertura de juntas en el extranjero, poblaciones indígenas, Centros de Atención Institucional (cárceles) y Hogares de Larga Estancia, entre otros.

El TSE también gestiona elecciones democráticas bajo los más altos estándares mundiales de calidad técnica, privilegio que desearían tener miles de millones de personas en el planeta.

Andrea Fauaz Hirsch, jefa del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas del TSE

El canciller

Algunos de los recién designados ministros se dejaron llevar antes de asumir sus cargos por el síndrome del micrófono y la cámara, que a veces obnubila y enceguece.

La declaración única que les corresponde a los altos jerarcas cuando la prensa los indaga es responder, palabras más, palabras menos: “Me limitaré a ser el más fiel intérprete de las instrucciones y directrices del presidente”.

Pero no resisten la tentación de anunciar todo un programa de gobierno, como si su programa no fuera el del presidente y jefe del Poder Ejecutivo.

Víctima de ese síndrome, Arnoldo André Tinoco, quien sin duda posee los merecimientos para su designación, se apresuró a hacer declaraciones acerca del tratamiento que su cartera piensa dar al dictador nicaragüense.

Camilo Cifuentes Correa, San José

País endeudado

Rodrigo Chaves Robles asumirá el cargo en un país totalmente endeudado. Elian Villegas, tirando patadas de ahogado, habla de dejar al país bien haciendo gala de su sabiduría.

Creo que el Partido Acción Ciudadana (PAC), además de dejarnos sin aguacates y luego con el juicio perdido, nos hereda deudas, inseguridad, presas, calles llenas de huecos, combustibles carísimos, el costo de vida terrible y hackeados, pero “pura vida”, según ellos.

José Luis Jop Gazel, Alajuela

Yom Hashoá

No recordar es casi la negación. La comunidad judía conmemora Yom Hashoá o día de recuerdo de las víctimas del Holocausto, el principio del final del nazismo en una Europa devastada, en ruinas por una cruel y absurda Segunda Guerra Mundial.

El mundo comienza a darse cuenta de la magnitud del genocidio pensado, programado y ejecutado por las hordas nazis, asesinos sin remordimiento que ejecutaron la matanza de más de 6 millones de judíos, además de otras minorías.

El mundo no debe olvidar esta tragedia, menos en este momento de la historia cuando un desquiciado zarito nos amenaza con otra catástrofe. No olvidar es la consigna, no olvidar jamás.

Alberto Taliansky Levitzki, San José

Idea inconveniente

Es triste, contradictorio y vergonzoso para nuestro país, una democracia madura, que el gobierno entrante, por inexperiencia o ignorancia, considere establecer relaciones diplomáticas con países totalitarios, en donde reinan el terror y la violencia contra pueblos indefensos que buscan la libertad.

Álvaro Vallejo Fuentes, San José

Cumplir su deber

Es muy lamentable que algunos de los diputados salientes deseen perpetuar su paso por ese cargo. La realidad es que se debe rendir cuentas ante los electores por el deber cumplido; justificar, si es viable, el disfrute propio de su cargo, pero lo medular es haber cumplio las expectativas. Solo así podrán gozar de la satisfacción.

Milton González Castro, Grecia

