Cartas a la columna: Piden semáforo y aceras

En Villarreal de Tamarindo, cantón de Santa Cruz, Guanacaste, nos urgen un semáforo en el cruce hacia Tamarindo y aceras en la calle principal debido a la gran cantidad de vehículos que circulan a toda hora por el pueblo. En horas pico, el tránsito es excesivo, y como la carretera es muy angosta los peatones corren grave peligro.

Ronald Chavarría Gómez, Tamarindo

Peones afectados por químico

La noticia sobre los peones de la Standard Fruit Co. que denuncian problemas de salud debido al uso de un químico (La Nación, 6/1/2022) debe ser motivo de gran preocupación para las autoridades sanitarias.

El producto denunciado tiene como principio activo el spirotetramat, insecticida del grupo de los ketoenoles, de acción endógena en la planta, lo que quiere decir que esta lo absorbe y lo transporta por el sistema circulatorio (xilema y floema) hacia hojas, flores, tallo, raíces y fruto.

Me pregunto el riesgo de toxicidad que habrá para quien lo aplique y para los que consumimos frutas, legumbres y hortalizas. En este caso, hablo de seguridad alimentaria.

Deseo que periodísticamente el caso no termine aquí. Deben escuchar a los especialistas de los ministerios y a los científicos que tienen la responsabilidad de estudiar exhaustivamente cada una de las sustancias propuestas para la comercialización.

Fácil e irresponsable sería dejar los cuidados sanitarios al campesino agricultor, quien, en la mayoría de los casos, ignora los efectos secundarios peligrosos y solo le interesa el resultado económico. Además, estamos lejos de tener, para seguridad de la población, un órgano como la FDA.

Warner Rodríguez Camacho, San José

Varias ideologías

Me he estado preguntando si el domingo 6 de febrero nos disponemos a votar por uno de los 25 candidatos o por ideologías políticas.

Mucho se ha dicho sobre una papeleta conformada por primera vez por 25 aspirantes, quienes profesan ideologías tan distintas como la socialdemócrata, socialcristiana, religiosa, liberal, progresista y otras dentro del espectro de izquierda, centro y derecha.

De los 25 partidos políticos, un 85% están representados por candidatos afines a una o más ideologías, incluso con doble postulación. Uno ya fue presidente de la República y otros ya ocuparon cargos públicos de elección popular en los poderes Ejecutivo y Legislativo o en municipalidades una y hasta cuatro veces.

No confío en las encuestas de opinión y, mucho menos, olvido la historia política, en especial la de quienes nos han gobernado desde la década de los noventa.

Marvin Gonzalo Mora Hernández, Miramar

Crisis matemática

Es absolutamente extraña para mí la desinformación referente al analfabetismo matemático. No solo las pruebas PISA lo confirman, sino también el porcentaje de repetición de cursos en universidades públicas y privadas.

Nadie ha dicho que el programa de secundaria fue variado hace años hacia la estadística con el fin de inflar aprobación en bachillerato. Excluir el álgebra, con el infantil argumento de que la calculadora científica resuelve, fue lo más insensato, porque se debilita la formación para el cálculo, disciplina que se requiere para formar ingenieros.

Ningún candidato ni ninguna candidata lo entiende. Me molesta que no se tomen en cuenta opiniones técnicas, solo las políticas o viscerales, que casi siempre son lo mismo. No es tecnología, señores, están completamente equivocados.

Eduardo A. Cambronero Vargas., Goicoechea

Sutel responde

El bloqueo de celulares en las cárceles responde a la seguridad nacional y le corresponde a los operadores de telefonía móvil de acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Paz.

Los operadores deben realizar los ajustes para bloquear los celulares dentro de las cárceles o desbloquear los teléfonos de personas que viven o transitan cerca de los centros penales y que pudieran verse afectadas, como parece ser el caso señalado por Liliana Mejía Botero (Cartas, 9/1/22).

El afectado debe interponer la queja al operador (solicite número de expediente) y la empresa tiene 10 días naturales para ofrecer una respuesta o solución. En caso de que no satisfaga las pretensiones del usuario, este debe acudir a la Sutel para revisar las gestiones llevadas a cabo por el operador con el fin de hallar la solución.

Eduardo Castellón Ruiz de la Unidad de Comunicación de la Sutel