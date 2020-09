Una vez consciente, advertí que me tenían amarrado. Les pedí que me desamarraran y no lo hicieron; pedí ir al baño y no me lo permitieron; pedí ver a mi esposa y me lo negaron; pedí agua y nadie quiso atenderme; me inyectaron un calmante. Estuve ahí dos noches y es inconcebible que personal médico y de Salud brinde esa clase de trato a las personas. Suplico encarecidamente a las autoridades de Salud que investiguen este caso.