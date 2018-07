Me uno a las quejas de Olga Vázquez Miranda y de María Isabel Hidalgo (Cartas, 25,26/7/2018), por el mal servicio que está brindando Scotiabank. En mi caso, no solo no me asignaron los puntos correspondientes a mi consumo, sino que, además, me bloquearon mi tarjeta titular y las adicionales que usan mis familiares. Llamo constantemente a Servicio al Cliente y no me resuelven ni me saben decir por qué bloquearon las tarjetas. Voy a tener que cambiarme a otro banco.